Солисты из Улан-Удэ впервые представят Бурятию на балетном ТВ-шоу

Харука Ямада и Эрдэм Сандаков примут участие в конкурсе «Большой балет» на телеканале «Культура»



Артисты балетной труппы Бурятского академического театра оперы и балета Харука Ямада и Эрдэм Сандаков примут участие в четвертом сезоне самого масштабного в истории российского телевидения балетном конкурсе «Большой балет» на телеканале «Культура».



Молодые солисты балета вместе с постановщиком, народной артисткой Бурятии Татьяной Муруевой отправились сегодня в Москву. Съемки проекта займут две недели, а трансляции «Большого балета-2020» на телеканале «Культура» выйдут в эфир осенью, сообщили в минкультуры республики.



Ведущими нового сезона шоу, в состав участников которого впервые в истории вошли представители Бурятит, будут звезды мировой величины звезды мировой величины: прима-балерина Большого театра и «Ла Скала» Светлана Захарова и двукратный обладатель премии «Грэмми», знаменитый бас Мариинского театра Ильдар Абдразаков.



Состав жюри также должен впечатлить настоящих ценителей балетного искусства: прима-балерина Мариинского театра и Американского театра балета Диана Вишнёва, заслуженный артист РФ Алексей Мирошниченко, заслуженный артист Украины, премьер Мариинского театра, единственный в мире обладатель четырех гран-при международных конкурсов артистов балета Денис Матвиенко и народный артист России, художественный руководитель балета Большого театра Узбекистана Фарух Рузиматов.



Нашим артистам за победу в трех номинациях «Лучший дуэт», «Лучшая балерина», «Лучший танцовщик» предстоит конкурировать с представителями семи ведущих балетных трупп страны: Саратовский академический театр оперы и балета, Воронежский государственный театр оперы и балета, Государственный академический Мариинский театр, Красноярский государственный театр оперы и балета, Государственный театр оперы и балета Республики Коми, Башкирский государственный театр оперы и балета, Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета.



«Прошедший сезон, который был юбилейным для нашего театра, вызвал большой резонанс на культурной сцене нашей большой страны во многом благодаря историческому для нас событию - трем номинациям балета «Талисман» на премию «Золотая маска». Нами заинтересовались, стали проявлять внимание, поэтому мы выразили готовность принять участие в новом сезоне проекта «Большой балет». Руководитель шоу-конкурса Софья Гайдукова связалась со мной и предложила принять участие. Естественно, мы выразили полную заинтересованность и по итогам консультаций было принято решение отправить на съемки Эрдэма и Харуку. Ребята – будущее нашего балета, надеемся на них», - рассказывает . Баярто Дамбаев, художественный руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета.



«Заранее сложно сказать, насколько мы будем конкурентоспособны на таком уровне. Оценки можно будет давать, только когда увидим остальные пары. Самое важное, что ограничения из-за известных событий, конечно, повлияли на подготовку, но Эрдэм и Харука набирают форму, виден прогресс. Главное, что идет движение вперед и по технике, и по мысли. Можно ли сейчас раскрыть секреты наших конкурсных номеров? Пожалуй, любой догадается, что в программе «Визитка», в которой участники сами выбирают программу, мы, конечно, будем танцевать национальный балет – «Красавицу Ангару». Очень важно для молодых исполнителей, что в жюри представлены звезды мира балета. Признание таких уважаемых специалистов может дать очень большой толчок карьерам конкурсантов. Но самое строгое жюри, конечно, будет за кулисами. Говорю о всех репетиторах и самих участниках. Это будет настоящее соревнование школ разных регионов. Если учесть, что там наверняка соберутся представители всех ведущих театров страны, будет хороший шанс заявить о себе», - отмечает Татьяна Муруева.



«Пристально за предыдущими сезонами конкурса не следили, хотя, конечно, большинство выпусков смотрели. Переживаем ли? Честно говоря, особого волнения пока нет. Тем более, пока даже не знаем, кто наши соперники. Свою работу мы сделали на совесть, готовились тщательно, осталось только показать свой настоящий уровень. Хотя, если говорить о волнении, то больше всего, конечно, волнует тот факт, что мы являемся первооткрывателями, так как раньше никто из Бурятского театра на такой престижный конкурс не ездил. Очень большая ответственность. Но мы, наоборот, очень рады, что нам выпал такой шанс. Надо проявлять себя, показывать, делать шаг на новую ступень в профессии. Настрой очень хороший, рассчитываем на успех!», - поделились настроением перед вылетом в Москву Харука Ямада и Эрдэм Сандаков,

участники проекта «Большой Балет-2020».



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