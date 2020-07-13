Житель Бурятии нашел в лесу загадочный «космический объект»

Возможно, он радиоактивен





В Бурятии пользователи соцсети активно обсуждают находку, сделанную жителем республики в лесу. О неизвестном предмете мужчина сообщил в паблике «Аноним 03».

«С месяц назад в лесу появился предмет, который специально бы никто не привез. Мы не можем понять что это, фото прилагаю. Может, кто знает, что это?», написал он.





Подписчики паблика сейчас гадают, чем может быть данный предмет. Выдвигаются версии, что это метеозонд или расширительный бачок от насосной станции. Однако, есть и более любопытные предположения.





«Это композитный сосуд с оболочкой из титана для хранения под давлением гелиевого герметика, разработанный для коммерческого космического корабля. На буржуйском сайте нашел описание похожего изделия. Похоже, что с космоса прилетел бочоночек. Я бы проверил на радиоактивность перед тем, как близко с ним взаимодействовать», пишет один из читателей паблика.«Это от ракеты «Восток 8К72К» и она с хорошим радиоционным излучением. Позвоните в службу МЧС. И не подпускайте детей. В армии такие контейнеры сам видел», сообщает другой пользователь соцсети.Фото: pixabay.com, «Аноним 03»