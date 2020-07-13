Геннадий Айдаев запускает производство киселей

«Бурятконсервпром» будет выпускать их на основе местных ягод, которые закупит у населения



Компания «Бурятконсервпром» (более известная жителям республики, как Унэгэтэйский плодоовощной завод) запускает нынешней осенью производство киселей и начинает закупать у населения республики свежие ягоды голубики и облепихи, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.



При «Бурятконсервпроме» создан сельскохозяйственный садово-огороднический перерабатывающий кооператив «Урожай», который занимается закупом ягод, овощей и дикоросов. «Урожай» с наступлением сезона будет закупать оптом у населения республики свежие ягоды голубики и облепихи по договорной цене.



«Ягодные кисели будут на производиться основе натуральных компонентов. В качестве сырья используются ягоды, произрастающие в благоприятной климатической зоне Бурятии, выращенные на собственных площадках местных аграриев», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Даба – Жалсан Чирипов.



Напомним, «Бурятконсервпром» является ведущим в регионе переработчиком овощей и ягод. Ассортимент предприятия насчитывает до 30 наименований различных консервов, в том числе первые обеденные блюда, закуски, салаты, джемы, повидло и варенье. Продукция завода изготавливается на основе местного экологически безопасного сырья и широко известна в Бурятии и других регионах России.







В советские годы продукция «Унэгэтэйских консервов» (борщи и рассольники) пользовались спросом. Сегодня она тоже реализуется в торговых сетях Улан-Удэ. Вместе с тем, ранее унэгэтэйские консервы поставлялись в учреждения УФСИН, в армию, на БАМ, обеспечивая высокие объемы сбыта. Сейчас гарантированных госзаказов нет. Однако есть качество. В конце прошлого года сразу три товара ООО «Бурятконсервпром» - стерилизованный голубичный джем, борщ с квашеной капустой и рассольник -



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz Компания «Бурятконсервпром» (более известная жителям республики, как Унэгэтэйский плодоовощной завод) запускает нынешней осенью производство киселей и начинает закупать у населения республики свежие ягоды голубики и облепихи, сообщили в пресс-службе минсельхозпрода Бурятии.При «Бурятконсервпроме» создан сельскохозяйственный садово-огороднический перерабатывающий кооператив «Урожай», который занимается закупом ягод, овощей и дикоросов. «Урожай» с наступлением сезона будет закупать оптом у населения республики свежие ягоды голубики и облепихи по договорной цене.«Ягодные кисели будут на производиться основе натуральных компонентов. В качестве сырья используются ягоды, произрастающие в благоприятной климатической зоне Бурятии, выращенные на собственных площадках местных аграриев», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия республики Даба – Жалсан Чирипов.Напомним, «Бурятконсервпром» является ведущим в регионе переработчиком овощей и ягод. Ассортимент предприятия насчитывает до 30 наименований различных консервов, в том числе первые обеденные блюда, закуски, салаты, джемы, повидло и варенье. Продукция завода изготавливается на основе местного экологически безопасного сырья и широко известна в Бурятии и других регионах России. Как сообщал «Номер один» , «Унэгэтэйские консервы» перешли в собственность семьи экс-мэра Улан-Удэ Геннадия Айдаева – точнее его супруги Зои Цыбиковны Айдаевой. Сам Геннадий Архипович от участия в аграрном бизнесе, ставшем явно семейным, одно время открещивался, занимаясь другими делами. Однако в апреле 2019 года, принимая на предприятии выездное рабочее совещание комитета Народного Хурала Бурятии по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, все-таки заявил о своей причастности к аграрному бизнесу.В советские годы продукция «Унэгэтэйских консервов» (борщи и рассольники) пользовались спросом. Сегодня она тоже реализуется в торговых сетях Улан-Удэ. Вместе с тем, ранее унэгэтэйские консервы поставлялись в учреждения УФСИН, в армию, на БАМ, обеспечивая высокие объемы сбыта. Сейчас гарантированных госзаказов нет. Однако есть качество. В конце прошлого года сразу три товара ООО «Бурятконсервпром» - стерилизованный голубичный джем, борщ с квашеной капустой и рассольник - стали дипломантами конкурса «100 лучших товаров России 2019 года». Так что, планируемые «кисельные берега» от Геннадия Айдаева, судя по всему, явно из реальности, а не из сказки.Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz