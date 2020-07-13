В Улан-Удэ бродят яки

Жителей города предупредили, что животные ушли из Этнографического музея



В Улан-Удэ во время плановой ночной прогулки из Этнографического музея народов Забайкалья ушли пять голов яков, сломав калитку. Среди них один теленок, остальные взрослые особи. Руководство и сотрудники музея ищут пропавших животных, сообщили в минкультуры Бурятии.



Оповещены управление по чрезвычайным ситуациям Улан-Удэ и другие городские службы. Руководство Этнографического музея обращается к горожанам с просьбами и предупреждением.



«Просим вас, если вы случайно увидели или встретили яков, не пугать их криками или сигналами машин. Животные и без того напуганы, поэтому не стоит подходить к ним близко. Хотя жители горных районов Бурятии давно одомашнили яков, это особые животные, которые предпочитают уединение. Опасны могут быть в брачный период, который начинается с приходом осени. Знайте, что если як начинает хрюкать, он недоволен», – предупреждает горожан директор музея Алексей Маладаев.



Отметим, яки в принципе подпускают к себе только своих пастухов, к чужакам могут быть агрессивны.



Этнографический музей народов Забайкалья располагается в зеленой зоне Улан-Удэ, но не очень далеко от городских кварталов. А поблизости находятся ДНТ, зоны частной застройки, медицинские центры, турбазы, детские лагеря.



Если вы обнаружили или увидели яков, просьба сообщить о местонахождении по телефонам: 33-25-10 или 500-400.



Фото: minkultrb.ru

