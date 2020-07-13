Юлия Жамбалова поедет на «коронавирусный» рудник в Забайкалье

Уполномоченный на месте проверит положение вахтовиков из Бурятии





Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова включилась в разрешение ситуации, связанной с нарушением прав вахтовиков из Бурятии на золотодобывающем руднике Забайкальского края. Напомним, жалобы рабочих были вызваны их длительным нахождением в обсервации на руднике Дарасун после того, как у одного из работников предприятия обнаружили коронавирус.

Как выяснилось в ходе предварительной проверки, на разработке месторождения ООО «Дарасунский рудник» в Тунгокоченском районе Забайкальского края имеется один подтверждённый случай заражения коронавирусной инфекцией. Пациент госпитализирован в больницу Нерчинска. В связи с этим остальные 46 работников рудника Дарасун, в том числе 31 житель Бурятии, находятся на двухнедельном карантине.12 июля состоялась встреча руководства рудника с работниками, обсуждены их претензии работодателю, вахтовикам разъяснена необходимость карантина в условиях пандемии. По информации администрации рудника, задолженности перед работниками по зарплате либо нарушений иных трудовых прав нет. Работникам продлевается вахта с выплатой средней зарплаты, компенсацией оплаты проезда.Рабочие находятся на обсервации в благоустроенном общежитии, ведётся постоянное медицинское наблюдение, проводится тестирование. Все обеспечены трехразовым горячим питанием, в настоящее время рацион дополнительно усилен овощами, а также витаминными препаратами. Симптомы новой коронавирусной инфекции у работников из Бурятии не зафиксированы, средствами индивидуальной защиты они обеспечены в достаточном количестве. Проводится дезинфекция всех рабочих и жилых помещений.В ближайшее время уполномоченным запланирована поездка на месторождение для встречи с работниками рудника, сообщили в аппарате уполномоченного.Фото: «Номер один»