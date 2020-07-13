В Улан-Удэ откачали более 2,5 тысячи кубометров воды с улиц

Она скопилась за последние двое суток в результате сильных дождей







В Улан-Удэ в выходные дни городские службы работали в усиленном режиме, устраняя последствия дождей. В ликвидации подтоплений на проезжей части ряда улиц использовались 10 вакуумных машин и мотопомпа.



«Всего за двое суток откачано более 2,5 тысячи кубометров воды, скопившейся на проезжей части дорог. Последствия дождей устраняли на улицах Бабушкина, Жердева, Краснофлотской, Ключевской, Лебедева, Трубачеева, Сахьяновой, Жердева, 3-й Транспортной, Шаляпина, Маяковского, Борсоева, Иволгинской, Кабанской и др. Сейчас все работы завершены», - сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Добавим, что горожане могут сообщать о подтоплениях улиц, дворов после осадков в районные администрации: Железнодорожный район – 44-85-25; 44-89-44, Октябрьский – 43-64-81, Советский район – 21-37-21, 21-42-42, а также в отдел благоустройства Комитета городского хозяйства по телефону 37-47-61.



Фото: ulan-ude-info.ru



