В Бурятии растет число клещей

Максимальный показатель численности отмечен в окрестности «Горы Льва» - излюбленного места фотосессий туристов







В Бурятии с начала весны в медицинские организации обратились 2812 человек, пострадавших от нападения клещей. Из них 893 ребенка. Укусы зарегистрированы в 21 районе и в Улан-Удэ, сообщили в республиканском Центре гигиены и эпидемиологии.



Центр проводит акарицидные обработки с контролем их качества и эффективности. В текущем сезоне запланировано провести обработки на площади более 2000 гектаров территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций. На 10 июля обработано 1910 гектаров.



Между тем, в Тарбагатайском районе, в окрестности «Гора Льва» - излюбленном месте отдыха и фотосессий - зафиксирован максимальный показатель численности степных клещей -112 особей степных клещей за флаго/час. В Кабанском, Прибайкальском, Баргузинском районах, по данным последних зоолого-энтомологических работ, повысилась численность таежных клещей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



Бурятия расположена в таежный зоне, где основным обитателем является таежный клещ Ixodes Persulcatus, встречаются единичные особи Haemaphysalisconcinna. В луговых и остепненных формациях обитает клещ Dermacentor Nuttalli.



В республике зарегистрировано 34 случая заболевания инфекциями, передающихся клещами: клещевым вирусным энцефалитом - 16, клещевым бореллиозом – 4, клещевым риккетсиозом - 13, моноцитарным эрлихиозом человека – 1, уточнили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



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