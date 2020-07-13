Власти Улан-Удэ начали преследовать «газонщиков»

Горожан призывают делать фото машин, паркующихся на газонах





С марта 2020 года в республиканском законодательстве появилась административная ответственность за проезд, остановку, стоянку транспортных средств на газонах и территориях, занятых зелеными насаждениями. Также под наказание попадает стоянка транспорта на детских, спортивных площадках, пешеходных дорожках, которые также, как известно, не являются частью проезжей части автодорог.