Власти Улан-Удэ начали преследовать «газонщиков»

Горожан призывают делать фото машин, паркующихся на газонах
С марта 2020 года в республиканском законодательстве появилась административная ответственность за проезд, остановку, стоянку транспортных средств на газонах и территориях, занятых зелеными насаждениями. Также под наказание попадает стоянка транспорта на детских, спортивных площадках, пешеходных дорожках, которые также, как известно, не являются частью проезжей части автодорог.
За подобные нарушения теперь для граждан предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч, а для юрлиц – от 30 до 50 тыс. рублей.
При выявлении нарушения специалистами мэрии производится фотофиксация автомобиля на газоне. Для установления владельца направляется запрос в ГИБДД, а затем по адресу нарушителя заказным письмом направляется требование о явке для составления протокола об административном нарушении.
В итоге, протокол рассматривает административная комиссия и налагает штраф.
«Сейчас отмечается множество фактов стоянок на газонах. Только за последнюю неделю Управлением административного контроля зафиксировано около двухсот подобных фактов. По ним направлены запросы в ГИБДД», - сообщила и. о. начальника Управления административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Гэмма Тайсаева.
Если улан-удэнцам на глаза попался факт наглой стоянки автомобиля на газоне, детской площадке или дорожке для пешеходов, то они могут принять участие в наведении порядка.
Нарушение необходимо сфотографировать (с госномером авто, с привязкой к адресу, к месту совершения нарушения) и направить эти фотографии в Управление административного контроля по электронному адресу oak@ulan-ude-eg.ru. Также о факте нарушения можно сообщить по телефону 37-72-52.
На развитие сети газонов и озеленение в городе выделяются солидные бюджетные средства. В мэрии призывают бережно относиться к ним.
Фото: «Номер один»
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