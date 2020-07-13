В Бурятии трое из четырех «черных лесорубов» задерживаются на месте

В республике снижаются объемы незаконно заготовленной древесины



В Бурятии с начала нынешнего года снижаются объемы незаконно заготовленной древесины и увеличивается количество выявленных виновников незаконных рубок. Это констатировали участники совещания комиссии по борьбе с незаконной заготовкой и обороту древесины под председательством зампреда правительства Бурятии по вопросам безопасности Петра Мордовского, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



«За шесть месяцев проведено почти 13 тысяч рейдовых мероприятий, выявлено 556 случаев незаконной заготовки древесины. При этом, трое из четырех виновников незаконной рубки задерживаются на месте. Объем незаконно заготовленной древесины за это время составил 10,8 тысячи кубометров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем снизился на 20%. Сумма ущерба от незаконно заготовленной древесины составила 109,5 миллиона рублей» - рассказал замруководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин.



Снижение количества случаев незаконной рубки связано с увеличением кратности патрулирования лесов. Как следствие - повышается оперативность выявления нарушений лесного законодательства и снижается средний объем незаконно заготовленной древесины.



Помимо этого, планомерно ведется работа по выявлению нелегальных пунктов приема и отгрузки древесины. В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено 23 пункта, занимавшихся переработкой незаконно заготовленной древесины или древесины, происхождение которой установить не удалось. Все материалы переданы в прокуратуру, МВД и Бурприроднадзор. «Прошу активизировать рассмотрение материалов проверки этих объектов, поступивших из Бурприроднадзора и Ресубликанского агентства лесного хозяйства», - отметил Петр Мордовской.



Особое внимание в республике уделяется институту общественных инспекторов по охране окружающей среды. Они проводят профилактику – общаются с местными жителями, участвуют с лесниками в рейдах, а также выявляют нарушения лесного законодательства. С начала года они выявили 23 нарушения лесного законодательства, 20 из которых - незаконные рубки.



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