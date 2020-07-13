13.07.2020
Омбудсмен Бурятии просит информировать о расследовании дела полицейских, подозреваемых в насилии над подростком

Омбудсмен Бурятии просит информировать о расследовании дела полицейских, подозреваемых в насилии над подростком

Внимание уполномоченного к делу привлечено необходимостью защиты прав потерпевшего

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова направила запрос в Следственное управление СКР по Бурятии о предоставлении возможной информации с учетом тайны следствия по факту применения сотрудниками угрозыска отдела полиции № 2 УМВД России Улан-Удэ в отношении 17-летнего подростка недозволенных методов дознания.

«В том числе - насильственных действий сексуального характера. Внимание уполномоченного к делу привлечено в большей степени необходимостью защиты прав потерпевшего», - сообщила пресс-служба омбудсмена.

Как сообщал «Номер один», Следственное управление СКР по Бурятии возбудило уголовные дела в отношении трех сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 Улан-Удэ, подозреваемых в применении недозволенных методов расследования По версии следствия, около полудня 4 июля сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие в связи с подозрением в совершении краж и причинили телесные повреждения.

Позже появились пока не подтвержденные официально сведения о возможном сексуальном насилии над подростком.

Фото: «Номер один»
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