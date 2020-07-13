В Улан-Удэ ищут пропавшего автомобилиста

Петр Хамаганов уехал из дома 4 июля и до сих пор не вернулся

В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 38-летнего жителя города Петра Хамаганова, который 4 июля уехал из дома на автомашине Honda CRV, государственный регистрационный знак Е 301 ЕК 14 RUS и до настоящего времени не вернулся.Приметы: азиатской внешности, на вид 38-40 лет, плотного телосложения, рост 165 см, волосы черные с проседью, глаза карие.Одет: кепка синего цвета, футболка светлая, джинсы синие.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам:Фото: : pixabay.com и МВД по Бурятии