В Улан-Удэ ищут пропавшего автомобилиста

Петр Хамаганов уехал из дома 4 июля и до сих пор не вернулся
В Улан-Удэ сотрудники полиции разыскивают 38-летнего жителя города Петра Хамаганова, который 4 июля уехал из дома на автомашине Honda CRV, государственный регистрационный знак Е 301 ЕК 14 RUS и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: азиатской внешности, на вид 38-40 лет, плотного телосложения, рост 165 см, волосы черные с проседью, глаза карие.
Одет: кепка синего цвета, футболка светлая, джинсы синие.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(964)406-96-02, 8(924)555-97-55, 8(9025)32-89-58, 8(924)011-13-11 или 102 (112).
Фото: : pixabay.com и МВД по Бурятии
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