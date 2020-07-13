Дороги, связь, коронавирус…

В Бурятии по итогам голосования за «Народный бюджет» будет реализовано более 500 инициатив



В Бурятии по итогам голосования в рамках проекта «Народный Бюджет» будет реализовано 507 народных инициатив на общую сумму 300 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Наибольшее количество победивших проектов касается благоустройства общественных территорий, организации уличного освещения, строительства спортивных и детских площадок, решения транспортных проблем. «Всего за время проведения голосования - с 12 по 16 июня - от жителей республики поступило свыше 50 тысяч предложений», - рассказал сегодня на планерном совещании у главы республики Алексея Цыденова заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития Виктор Аюшеев.



«Жители Улан-Удэ внесли около 12 тысяч предложений. Среди районов наибольшее количество инициатив поступило от жителей Джидинского района, которые внесли 14 тысяч предложений. По итогам голосования в список народных инициатив от каждого района было внесено до четырех наиболее социально-значимых проектов. Затем был сформирован перечень предложений, которые выбирали граждане с 25 июня по 1 июля на своих избирательных участках в дни голосования по поправкам в Конституцию», - отметил Виктор Аюшеев.



«Так, например, в Северо-Байкальском районе почти во всех населенных пунктах граждане отдали свои голоса за проекты по ремонту дорог. Ремонт грунтовых дорог в рамках «Народного бюджета» пройдет и в Иволгинском районе. Есть у нас также населенные пункты, где жители выбрали довольно необычные проекты. В том числе, в селах Хоринского района будут решать проблему плохой сотовой связи. В Кижингинском и Кяхтинском районах победили проекты, которые направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. В Бичурском и Кяхтинском районах выиграли проекты, предполагающие передачу финансирования ТОСам для дальнейшей реализации ранее разработанных проектов», - пояснил замруководителя администрации главы и правительства Бурятии.





https://gazeta-n1.ru/news/society/87881/?sphrase_id=5083329



Напомним, инициативу выделить бюджет, который будет распределяться народным голосованием, выдвинул президент России Владимир Путин в конце января 2020 года на заседании Совета по местному самоуправлению. Позже Госдумой РФ был принят соответствующий федеральный закон. Бурятия на реализацию проекта по поручению Владимира Путина от 22 мая 2020 года получила 300 миллионов рублей. Голосование проходило на сайте народныйбюджет03.рф, где каждый желающий мог внести предложения о том, что нужно сделать в их городе, микрорайоне, поселке, селе, улусе в первую очередь в рамках проекта «Народный бюджет».



Фото: egov-buryatia.ru В Бурятии по итогам голосования в рамках проекта «Народный Бюджет» будет реализовано 507 народных инициатив на общую сумму 300 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.Наибольшее количество победивших проектов касается благоустройства общественных территорий, организации уличного освещения, строительства спортивных и детских площадок, решения транспортных проблем. «Всего за время проведения голосования - с 12 по 16 июня - от жителей республики поступило свыше 50 тысяч предложений», - рассказал сегодня на планерном совещании у главы республики Алексея Цыденова заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии по вопросам территориального развития Виктор Аюшеев.«Жители Улан-Удэ внесли около 12 тысяч предложений. Среди районов наибольшее количество инициатив поступило от жителей Джидинского района, которые внесли 14 тысяч предложений. По итогам голосования в список народных инициатив от каждого района было внесено до четырех наиболее социально-значимых проектов. Затем был сформирован перечень предложений, которые выбирали граждане с 25 июня по 1 июля на своих избирательных участках в дни голосования по поправкам в Конституцию», - отметил Виктор Аюшеев.«Так, например, в Северо-Байкальском районе почти во всех населенных пунктах граждане отдали свои голоса за проекты по ремонту дорог. Ремонт грунтовых дорог в рамках «Народного бюджета» пройдет и в Иволгинском районе. Есть у нас также населенные пункты, где жители выбрали довольно необычные проекты. В том числе, в селах Хоринского района будут решать проблему плохой сотовой связи. В Кижингинском и Кяхтинском районах победили проекты, которые направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. В Бичурском и Кяхтинском районах выиграли проекты, предполагающие передачу финансирования ТОСам для дальнейшей реализации ранее разработанных проектов», - пояснил замруководителя администрации главы и правительства Бурятии. Жители Улан-Удэ большинством голосов поддержали покупку 20 автобусов для муниципального предприятия в рамках голосования по проекту «Народный бюджет». За этот пункт проголосовали более 150 тысяч из 175 тысяч горожан, принявших участие в голосовании, по предварительным данным администрации Улан-Удэ.Напомним, инициативу выделить бюджет, который будет распределяться народным голосованием, выдвинул президент России Владимир Путин в конце января 2020 года на заседании Совета по местному самоуправлению. Позже Госдумой РФ был принят соответствующий федеральный закон. Бурятия на реализацию проекта по поручению Владимира Путина от 22 мая 2020 года получила 300 миллионов рублей. Голосование проходило на сайте народныйбюджет03.рф, где каждый желающий мог внести предложения о том, что нужно сделать в их городе, микрорайоне, поселке, селе, улусе в первую очередь в рамках проекта «Народный бюджет».Фото: egov-buryatia.ru