Пусть богатые платят

Две трети россиян поддержали инициативу президента повысить налог на состоятельных сограждан
Более половины россиян (63%) поддерживают решение о повышении ставки НДФЛ на состоятельных граждан. Среди хорошо информированных эта доля еще выше - 79%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования об информированности и отношении россиян к решению повысить налоговую ставку с 13% до 15% на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год.
Называемые причины поддержки: богатые должны платить больше (30%), средства пойдут на помощь детям, социальные нужды, благотворительность (19%), это справедливое решение (14%) и большая разница между богатыми и бедными (11%).
Один из десяти опрошенных ВЦИОМ скорее не поддерживает решение (12%), среди них выше доля тех, кто впервые услышал о повышении ставки (21%). Среди причин отсутствия поддержки такого решения чаще всего называли усложнение жизни простых людей (29%), и без того высокие налоги (23%, об этом сообщали чаще те, у кого, по их оценкам, плохое материальное положение), а также выражали мнение, что повышение налога ничего не изменит (17%, вновь доля выше среди тех, у кого, по их оценкам, плохое материальное положение).
Каждый пятый (22%) заявил о своем безразличии к решению о повышении ставки НДФЛ.
Мнения о разумности повышения налога с 13% до 15% разделились. Для 41% россиян такая мера достаточна, для трети россиян (31%) — недостаточна (доля среди хорошо информированных выше — 47%), для 12% скорее избыточна (доля выше среди тех, кто впервые услышал о мере).
Говоря о последствиях для страны от повышения НДФЛ с 13% до 15% для людей с годовым доходом выше 5 миллионов рублей, практически треть россиян заявили о положительном эффекте (28%), о нейтральном — 24%, об отрицательном — 19%. Затруднились ответить 34% россиян. В качестве положительных последствий россияне указывали на увеличение государственного бюджета, увеличение денежного пока на благотворительность, социальные нужды и пенсии. В качестве отрицательных последствий называли рост цен и то, что бедные станут жить еще беднее.
При этом три четверти россиян (73%) в разной степени информированы о решении повысить ставку НДФЛ до 15% на доходы физических лиц, превышающие 5 миллионов рублей в год, из них 32% заявили о высокой степени осведомленности. Каждый четвертый (27%) опрошенный ВЦИОМ впервые услышал о повышении ставки НДФЛ.
Фото: pixabay.com
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