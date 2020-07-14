В Бурятии администрацию района заставляют установить дорожные знаки

Только на одной дороге не хватает несколько десятков знаков





В Бурятии прокуратура вместе с сотрудниками ГИБДД проверила работу администрации Баргузинского района в сфере безопасности дорожного движения.

«Обследование автомобильной дороги «Шапеньково – Баянгол - Буксыкен» показало, что в нарушение ГОСТа на участке указанной дороги отсутствуют 60 дорожных знаков. Кроме того, вопреки закону в администрации района отсутствует проект организации дорожного движения в отношении этой автомобильной дороги», сообщили в прокуратуре Бурятии.Прокурор направил иск в суд с требованием обязать администрацию устранить выявленные нарушения. Суд иск удовлетворил, решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»