В Бурятии фельдшеры и водители скорой не получили «коронавирусные» доплаты

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
В Кяхтинской центральной районной больнице прокуратура выявила нарушения при начислении стимулирующих выплат медикам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией.
«В апреле 2020 года стимулирующие выплаты не получили два фельдшера скорой медицинской помощи и 13 водителей автомашин, которые подвозили медиков к лицам из группы риска заражения. Кроме того, при начислении стимулирующих выплат медицинскому дезинфектору его должность неверно отнесена к категории младшего медицинского персонала, из-за чего деньги ему выплачены не в полном объеме», сообщили в прокуратуре Бурятии.
Прокурор района внес главврачу ЦРБ представление, по результатам рассмотрения которого три должных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Работникам больницы произведены стимулирующие выплаты на сумму 71 тысячу рублей.
Фото: «Номер один»
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