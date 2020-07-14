14.07.2020
В Бурятии фельдшеры и водители скорой не получили «коронавирусные» доплаты

В Бурятии фельдшеры и водители скорой не получили «коронавирусные» доплаты

В дело пришлось вмешаться прокуратуре

В Кяхтинской центральной районной больнице прокуратура выявила нарушения при начислении стимулирующих выплат медикам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией.

«В апреле 2020 года стимулирующие выплаты не получили два фельдшера скорой медицинской помощи и 13 водителей автомашин, которые подвозили медиков к лицам из группы риска заражения. Кроме того, при начислении стимулирующих выплат медицинскому дезинфектору его должность неверно отнесена к категории младшего медицинского персонала, из-за чего деньги ему выплачены не в полном объеме», сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокурор района внес главврачу ЦРБ представление, по результатам рассмотрения которого три должных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Работникам больницы произведены стимулирующие выплаты на сумму 71 тысячу рублей.

Фото: «Номер один»
медики коронавирус
^