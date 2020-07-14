В Бурятии смерть от COVID-19 стремительно «молодеет»

В республике скончался 30-й пациент с COVID-19, ему было всего 53 года



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3481. Это на 32 случая больше, чем было в понедельник. Из них в Улан-Удэ – 1972 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2626 человек, умерли 30 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Накануне в Республиканской инфекционной больнице умер 53-летний пациент с новой коронавирусной инфекцией тяжелой степени на фоне ожирения, находился на лечении в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ пять дней.



Из 32 новых случаев COVID-19: шесть человек- прибывшие из других регионов РФ, семь человек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 960 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 397 больных. Из них 24 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - .428 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо пациентов с COVID-19, на ИВЛ - нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - семь тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (старше 65 лет - нет). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ двое больных, старше 65 лет - двое.



В трех обсерваторах находятся 31 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1497 человек, с нарастающим итогом – от 202 835 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



Бурятия занимает пятое место в ДФО по количеству выявленных заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Показатель Бурятии составляет 346,8.



В ДФО по информации на 13 июля количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тыяч. населения составляет 370,9 случая. По этому показателю ДФО занимает четвертое место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа лидерами по численности выявленных инфицированных на 100 тысяч населения являются Камчатский край – 874,8 и Магаданская область – 728,4. Наименьший показатель у Приморского края – 266,8.



Всего в России на текущий момент зафиксировано 733 699 выявленных случая коронавирусной инфекции – это 499,7 заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения.



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