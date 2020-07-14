14.07.2020
В Бурятии за нарушение антикоррупционных законов оштрафовали директоров МУПов

В Бурятии за нарушение антикоррупционных законов оштрафовали директоров МУПов

В муниципальных предприятиях не было списков аффилированных лиц

Прокуратура Бурятии нашла нарушения законодательства о противодействии коррупции в работе муниципальных предприятий в Северобайкальске.

«По закону на муниципальное унитарное предприятие возложена обязанность по хранению списка аффилированных лиц по месту нахождения его руководителя. Муниципальными предприятиями «Байкалводоканал» и «Управление архитектуры» эта обязанность не исполнялась», рассказали в надзорном ведомстве.

За неисполнение обязанности по хранению документов директора предприятий привлечены к административной ответственности и оштрафованы. После внесения прокурорских представлений нарушения устранены, список аффилированных лиц разработан, назначено ответственное лицо за его ведение.

Фото: «Номер один»
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