В Бурятии за нарушение антикоррупционных законов оштрафовали директоров МУПов

В муниципальных предприятиях не было списков аффилированных лиц





Прокуратура Бурятии нашла нарушения законодательства о противодействии коррупции в работе муниципальных предприятий в Северобайкальске.

«По закону на муниципальное унитарное предприятие возложена обязанность по хранению списка аффилированных лиц по месту нахождения его руководителя. Муниципальными предприятиями «Байкалводоканал» и «Управление архитектуры» эта обязанность не исполнялась», рассказали в надзорном ведомстве.За неисполнение обязанности по хранению документов директора предприятий привлечены к административной ответственности и оштрафованы. После внесения прокурорских представлений нарушения устранены, список аффилированных лиц разработан, назначено ответственное лицо за его ведение.Фото: «Номер один»