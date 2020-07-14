14.07.2020
В Бурятии у гражданина Монголии изъята швейная машина Singer

В Бурятии у гражданина Монголии изъята швейная машина Singer

Он вывозил предмет культурной  ценности из России без разрешения

Столетнюю швейную машинку фирмы Singer обнаружили сотрудники Бурятской таможни во время таможенного контроля у гражданина Монголии. Мужчина выезжал из России через пункт пропуска ЖДПП Наушки.

Мужчина рассказал, что приобрел машинку на внутреннем рынке России для личных целей. Экспертиза установила, что бывшая в употреблении ручная швейная машинка выпущена  более 100 лет назад - в период с 1911 по 1916 годы и признана культурной ценностью.

Согласно российскому законодательству, вывоз культурных ценностей из России осуществляется при обязательном декларировании и на основании разрешительных документов, которых у иностранца не было.
Бурятская таможня возбудила административное дело по фактам недекларирования товара и  несоблюдения запретов и ограничений в отношении гражданина Монголии.

Швейная машинка изъята и находится в камере хранения вещественных доказательств таможни. Дальнейшую судьбу культурной ценности решит суд.

Компанию «Singer» по производству швейных машин в Нью-Джерси основал Исаак Меррит Зингер совместно с юристом Эдуардом Кларком в 1854 году. С XIX века машинки привозились в Россию из-за рубежа и были доступны в основном зажиточным семьям.

Фото: Бурятская таможня


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