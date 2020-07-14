В Бурятии у гражданина Монголии изъята швейная машина Singer

Он вывозил предмет культурной ценности из России без разрешения







Столетнюю швейную машинку фирмы Singer обнаружили сотрудники Бурятской таможни во время таможенного контроля у гражданина Монголии. Мужчина выезжал из России через пункт пропуска ЖДПП Наушки.



Мужчина рассказал, что приобрел машинку на внутреннем рынке России для личных целей. Экспертиза установила, что бывшая в употреблении ручная швейная машинка выпущена более 100 лет назад - в период с 1911 по 1916 годы и признана культурной ценностью.



Согласно российскому законодательству, вывоз культурных ценностей из России осуществляется при обязательном декларировании и на основании разрешительных документов, которых у иностранца не было.

Бурятская таможня возбудила административное дело по фактам недекларирования товара и несоблюдения запретов и ограничений в отношении гражданина Монголии.



Швейная машинка изъята и находится в камере хранения вещественных доказательств таможни. Дальнейшую судьбу культурной ценности решит суд.



Компанию «Singer» по производству швейных машин в Нью-Джерси основал Исаак Меррит Зингер совместно с юристом Эдуардом Кларком в 1854 году. С XIX века машинки привозились в Россию из-за рубежа и были доступны в основном зажиточным семьям.



Фото: Бурятская таможня





