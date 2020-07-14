В Бурятии не удается потушить заповедную тайгу

Горят Забайкальский и Тункинский национальные парки
В Бурятии за минувшие сутки велось тушение пяти лесных пожаров в Муйском, Северо-Байкальском районах, Забайкальском нацпарке и Тункинском нацпарке на общей площади 1469 гектаров. Все возгорания возникли из-за гроз, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
С огнем боролись более 160 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Использовалось 16 единиц лесопожарной техники. Лесной пожар в Муйском районе ликвидирован, еще один очаг в Тункинском нацпарке локализован, продолжается его дотушивание.
Сегодня утром продолжается тушение лесных пожаров в Северо-Байкальском районе, Забайкальском и Тункинском нацпарках. Для облета пожара в Забайкальском нацпарке задействован вертолет Ми-8.
Фото: РАЛХ
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