На севере Бурятии четыре котельные работают с грубыми нарушениями

Северобайкальский межрайонный природоохранный защищает права граждан на чистый воздух в суде



В четырех сельских поселениях Северо-Байкальского района Бурятии эксплуатируются котельные, в которых в результате сжигания угля и дровяного топлива производят выброс вредных веществ в атмосферный воздух, являясь объектами негативного воздействия на окружающую среду.



Однако в нарушение требований природоохранного законодательства эксплуатирующими организациями не все из этих котельных поставлены на учет в качестве объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферу, не обеспечен надлежащий производственный экологический контроль, сообщили в Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуре.



Проверки показали, что выбросы в атмосферу одной из котельных, работающих на угле, содержат бензапирен, который относится к наивысшему классу опасности, обладает чрезвычайной токсичностью и сильнейшей канцерогенной активностью. Несмотря на это, котельная не оснащена установками очистки газов и средствами контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.



Эти нарушения природоохранного законодательства не только затрудняют возможность оценить негативное воздействие хозяйственной деятельности на экологию, но и создают угрозу загрязнения атмосферного воздуха.

Природоохранный прокурор потребовал от эксплуатирующих организаций в судебном порядке устранить допущенные нарушения федерального законодательства. Исковые заявления находятся на рассмотрении суда.



Фото: baikalproc.ru

