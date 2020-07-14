Федеральный фонд профинансирует восстановление прав дольщиков Бурятии

Для завершения строительства по всем проблемным домам потребуется 1,6 миллиарда рублей



Соглашение о софинансировании решения проблем дольщиков Бурятии подписали глава республики Алексей Цыденов и генеральный директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Константин Тимофеев. При помощи фонда в планируется завершить восемь проблемных объектов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Работа ведется на основе механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» за счет привлечения денежных средств из федерального и республиканского бюджетов. Правительство республики ходатайствовало перед правительством РФ об участии фонда в завершении строительства проблемных объектов в Бурятии. На сегодняшний день планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, которое правительство Бурятии уже подписало и направило в Фонд.



«На завершение строительства по всем проблемным домам потребуется 1,6 миллиарда рублей. В бюджете республики таких денег нет, а дома необходимо или достраивать, или людям компенсацию выплачивать», - отметил Алексей Цыденов.



«Мы можем приступать к дальнейшей работе. В бюджете Бурятии предусмотрены средства для софинансирования восстановления прав граждан в размере 97 миллионов рублей, что составляет 6% от необходимого объема, а еще 94% будет выделено из средств федерального бюджета», – прокомментировал соглашенин о софинансировании Константин Тимофеев.



С помощью фонда будет решен вопрос по 8 проблемным объектам: большая часть будет достроена, кроме многоквартирных домов с низкой степенью готовности – здесь дольщики получат компенсацию. При этом требуется инициирование процедуры банкротства застройщиков, которые не принимают мер по достройке своих объектов.



Такой механизм будет задействован для завершения строительства жилого комплекса в 105-м микрорайоне (ООО «ДомСтройКомплект»), многоквартирного жилого дома по улице Сахъяновой, 9 (ООО «Универсал») и застройки по улице Лебедева (АО «Промгражданстрой»). Эти объекты будут достроены полностью.



При этом проект малоэтажной жилой застройки в 140А квартале (ПСК «Тамир») будет завешен частично. Дома № 4 и 5 предполагается достроить, а дольщикам дома №7 (готовность 15%) – выплатить компенсацию. Первый этап строительства многоквартирного дома по проспекту Строителей («Сити-Строй») также будет завершен, а по второму этапу (готовность 5%) планируется компенсация. Выплаты могут получить и дольщики молодежного жилого комплекса по улице Столичная (ООО ГК «Шэнэсэн») и многоквартирного жилого дома в 111-м микрорайоне (ООО «Регионжилстрой»).



По АО «Промгражданстрой» уже принято решение о банкротстве, на других застройщиков поданы заявления о признании несостоятельными и открытии конкурсного производства, которые будут рассмотрены в течение июля.



Еще по одному проблемному объекту – пяти двухэтажным домам в 140 квартале (ЖСК «Новосел», который образовался в результате банкротства застройщика ООО «Стам-строй») также планируется восстановление прав граждан с помощью механизма фонда. Сегодня члены кооператива при поддержке регионального фонда готовят пакет документов для направления в федеральный фонд. Причем завершить строительство планируется только четырех домов, дольщикам последнего (готовность 5%), соответственно планируется выплата компенсации.



«Надо отметить, что такой механизм гарантированно дает возможность восстановить нарушенные права дольщиков: достроить жилые дома либо предоставить компенсационные выплаты, но процедурно это достаточно длительный процесс», - уточнил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Николай Рузавин.



Время потребуется на рассмотрение судом заявлений о признании застройщика банкротом, процедуру конкурсного производства, обследование федеральным фондом технического состояния объекта и определение рыночной стоимости, принятие решение Наблюдательным советом федерального фонда о финансировании, передачу прав застройщика Фонду поддержки в Бурятии, закупочные процедуры на строительно-монтажные работы и само строительство объектов.



Фото: egov-buryatia.ru

