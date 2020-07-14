14.07.2020
Жители Бурятии, утратившие право на кредитные каникулы, могут сохранить льготы

Жители Бурятии, утратившие право на кредитные каникулы, могут сохранить льготы

Банк России  разрешил финансовым организациям подключать их собственные программы реструктуризации

Заемщики Бурятии при отсутствии документов, подтверждающих снижение дохода на 30%, могут сохранить отсрочку по выплатам кредитов. Для этого нужно выяснить, есть ли у кредитора собственные программы помощи, и обратиться с заявлением. Для того, чтобы предотвратить чрезмерный рост просроченных долгов, соответствующие рекомендации финансовым организациям дал Банк России, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка.

Напомним, на кредитные каникулы по закону вправе уйти граждане, чей доход снизился более чем на 30% от среднемесячного дохода в 2019 году. Падение заработка необходимо документально обосновать ─ не позднее 90 дней с момента обращения за льготным периодом. Иначе отсрочка признается незаконной, а кредит считается просроченным на три месяца со штрафами, пенями и записью в кредитную историю.

«Если получить необходимые документы не удается, самое лучшее, что можно сделать ─ связаться со своим кредитором. Банк России в таких случаях разрешил финансовым организациям подключать их собственные программы реструктуризации с той даты, с которой велся отсчет каникул по закону. Поэтому, скорее всего, приемлемое решение будет найдено», ─ комментирует заместитель управляющего региональным подразделением Банка России Виталий Пономарев.

Добавим, заемщик может в любой момент отказаться от кредитных каникул. Если это произошло до получения подтверждения кредитора или до наступления первого дня каникул, достаточно просто отозвать обращение по телефону и не направлять документы, подтверждающие снижение дохода. При этом у заемщика остается право вновь обратиться за льготным периодом, если такая необходимость возникнет позже.

Прекратить каникулы можно и непосредственно во время действия льготного периода. Тогда подтверждающие документы, все же, понадобятся. Единственное исключение – если заемщик отозвал свое заявление до даты очередного платежа по кредиту и договорился с кредитором о возвращении к прежнему графику. В случаях, когда каникулы уже одобрены или длились хотя бы один день, повторно обратиться за льготным периодом нельзя.

Фото: Банк России
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