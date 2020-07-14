Жители Бурятии, утратившие право на кредитные каникулы, могут сохранить льготы

Банк России разрешил финансовым организациям подключать их собственные программы реструктуризации



Заемщики Бурятии при отсутствии документов, подтверждающих снижение дохода на 30%, могут сохранить отсрочку по выплатам кредитов. Для этого нужно выяснить, есть ли у кредитора собственные программы помощи, и обратиться с заявлением. Для того, чтобы предотвратить чрезмерный рост просроченных долгов, соответствующие рекомендации финансовым организациям дал Банк России, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка.



Напомним, на кредитные каникулы по закону вправе уйти граждане, чей доход снизился более чем на 30% от среднемесячного дохода в 2019 году. Падение заработка необходимо документально обосновать ─ не позднее 90 дней с момента обращения за льготным периодом. Иначе отсрочка признается незаконной, а кредит считается просроченным на три месяца со штрафами, пенями и записью в кредитную историю.



«Если получить необходимые документы не удается, самое лучшее, что можно сделать ─ связаться со своим кредитором. Банк России в таких случаях разрешил финансовым организациям подключать их собственные программы реструктуризации с той даты, с которой велся отсчет каникул по закону. Поэтому, скорее всего, приемлемое решение будет найдено», ─ комментирует заместитель управляющего региональным подразделением Банка России Виталий Пономарев.



Добавим, заемщик может в любой момент отказаться от кредитных каникул. Если это произошло до получения подтверждения кредитора или до наступления первого дня каникул, достаточно просто отозвать обращение по телефону и не направлять документы, подтверждающие снижение дохода. При этом у заемщика остается право вновь обратиться за льготным периодом, если такая необходимость возникнет позже.



Прекратить каникулы можно и непосредственно во время действия льготного периода. Тогда подтверждающие документы, все же, понадобятся. Единственное исключение – если заемщик отозвал свое заявление до даты очередного платежа по кредиту и договорился с кредитором о возвращении к прежнему графику. В случаях, когда каникулы уже одобрены или длились хотя бы один день, повторно обратиться за льготным периодом нельзя.



Фото: Банк России

