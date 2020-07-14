В Улан-Удэ поощрят инспекторов ППС, вызволявших подростка из реки

Юноша заплыл на середину Селенги и не мог добраться с отмели до берега



В Бурятии будут поощрены инспекторы мобильного взвода первой роты Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по Улан-Удэ Виктор Батуев и Олег Добчинов, организовавшие спасение из воды несовершеннолетнего, сообщили в республиканском МВД.



О профессиональных действиях полицейских в экстренной ситуации руководству подразделения регионального МВД сообщил очевидец события. Как выяснилось, вечером 1 июля сотрудники ППС, находясь на маршруте патрулирования в районе набережной Селенги, заметили мужчину, который махал им рукой и звал на помощь.



Гражданин, отдыхавший на берегу с семьей, сообщил сотрудникам полиции, что из воды не может выплыть подросток. Парень с друзьями купался на реке. Переплыв ее, он не смог вернуться обратно: сильное течение стало уносить молодого человека. К счастью, ему удалось нащупать отмель, и он остановился на середине реки.



Лейтенант полиции Виктор Батуев стал успокаивать 15-летнего подростка. Его коллега, лейтенант полиции Олег Добчинов, тем временем доложил о произошедшем в дежурную часть и вызвал спасательную службу МЧС. После чего сотрудники полиции стали искать иные способы спасения несовершеннолетнего.



У собравшихся на берегу людей правоохранители выяснили, что у одного из них есть знакомый с моторной лодкой. Полицейские связались с мужчиной и попросили помощи. Он оперативно прибыл на место и доставил подростка в целости и сохранности на берег.



С юношей все в порядке. Полицейские благодарят всех участников спасения подростка и напоминают о необходимости бережней относиться к своим жизни и здоровью, особенно, при купании.



Фото: МВД по Бурятии



