В Бурятии дорожники заплатили за гололед более 200 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали с компании стоимость ущерба, причиненного попавшей в ДТП иномарке





В Бурятии судебные приставы взыскали с дорожно-строительного управления 222 тысячи рублей в качестве компенсации материального ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло в Бичурском районе в результате того, что дорожная компания не очистила гололед. В итоге водитель иномарки не справился с управлением и опрокинулся. Машина получила серьезные механические повреждения.



На момент аварии обязанности по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения по договору субподряда выполняла улан-удэнская дорожно-строительная компания. В связи с тем, что она не обеспечила безопасное движение транспортных средств на этом участке автодороги, пострадавший автомобилист обратился в суд за взысканием материального ущерба в размере 222 тысяч рублей.



В Советском районном отделении судебных приставов Улан-Удэ возбудили исполнительное производство, в рамках которого к должнику применили меры принудительного характера. В результате обращения взыскания на банковские счета должника, судебному приставу удалось списать сумму задолженности в полном объеме. Сейчас денежные средства перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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