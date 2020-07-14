Железные дороги приобретают женское лицо

В РЖД на помощников машинистов учатся 36 представительниц прекрасного пола



Группа из 20 женщин сегодня приступила к обучению по специальности «помощник машиниста» в учебном центре профессиональных квалификаций РДЖ. Всего в программе холдинга по подготовке женщин-машинистов уже участвуют 36 представительниц прекрасного пола, сообщила пресс-служба РЖД.



Набор в группы и прием заявок женщин, желающих начать обучение по профессии, продолжается. Кандидаты на обучение должны быть старше 18 лет, иметь образование не ниже среднего общего, пройти предварительное медицинское обследование, включая психофизиологическое освидетельствование. На период обучения РЖД предоставляет стипендию, проживание, а по окончании гарантирует трудоустройство на вакантные места тем, кто сдал экзамены и получил свидетельство о присвоении профессии.



Программа обучения длится 24 недели и включает теоретические и практические занятия. На теории будущим помощникам машиниста предстоит изучить правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство подвижного состава. Навыки вождения поездов женщины будут отрабатывать в том числе на специальных тренажерах, полностью имитирующих кабину машиниста.



В июне РЖД был объявлен набор на обучение и дальнейшее трудоустройство женщин в качестве помощников машиниста (первая необходимая ступень для получения профессии машиниста). Желающим посвятить себя этой сложной и ответственной профессии необходимо пройти обучение и наработать определенный опыт в качестве помощника машиниста. Помощник машиниста — это второй пилот в кабине поезда. Он отслеживает показания приборов, контролируя работу локомотива, а также показания светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения максимальной безопасности движения поездов.



Фото: old-visual.rzd.ru



