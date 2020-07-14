Средний размер жилищной субсидии в ВВО превысил 8 млн рублей

С начала года на счета военнослужащих округа перечислены 4,6 млрд рублей для приобретения жилья



Средний размер жилищной субсидии в первом полугодии 2020 года для военнослужащих Восточного военного округа увеличился почти на 1 миллион и достиг 8,1 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ВВО.



Специалистами Федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» министерства обороны РФ в первом полугодии 2020 года произведена выплата жилищной субсидии 568 военнослужащим Восточного военного округа. Денежные средства на приобретение постоянного жилья перечислены на счета военнослужащих округа на общую сумму 4,6 миллиарда рублей.



Преобладающее количество военнослужащих, получивших жилищную субсидию, проходят службу во Владивостоке – 135. Более 60 семей военнослужащих получили жилищные субсидии в Хабаровске, Петропавловск-Камчатском и в Чите.



Сумма жилищной субсидии гарантировано позволяет приобрести жилое помещение, как на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, так и в других регионах России. Поэтому жилищная субсидия, на сегодняшний день является самой популярной формой обеспечения постоянным жильем среди военнослужащих.



Она позволяет военнослужащему самому определить, где он будет покупать или строить себе и своей семье постоянное жилье. Не редкостью стало приобретение двух жилых помещений - для себя и подрастающих детей или же строительство комфортабельного дома или коттеджа, как в городе, так и в загородной зоне.



Фото: structure.mil.ru





