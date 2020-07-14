Кедры около Байкала законно рубят энергетики

Они минимизируют риски пожаров, повреждения ЛЭП деревьями и обязаны восстановить лес







В Бурятии в Бабушкинском лесничестве Выдринского, Танхойского, Клюевского участковых лесничеств, которые находятся около Байкала, проводятся работы по созданию необходимых условий для эксплуатации линейных объектов. Об этом сообщило Республиканское агентство лесного хозяйства а связи с появившейся информацией в социальных сетях о рубке кедра.



В этой местности в соответствии с правилами использования лесов для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должна осуществляться прокладка и содержание в безлесном состоянии просек вдоль и по периметру линейных объектов. Это делается для того, чтобы минимизировать риск повреждения ЛЭП деревьями, а также возникновения лесных пожаров от линий электропередач, пояснили в РАЛХ.

Всего в Бурятии с начала года из-за линейных объектов возникло 10 лесных пожаров.



Линии электропередач принадлежат организации ПАО «ФСК ЕЭС». Компания передала сведения о планируемых работах в Бабушкинское лесничество. Все работы задокументированы.

В рамках компенсационного лесовосстановления в течение года компания должна будет восстановить лес, вырубленный под просеки ЛЭП. Лес будет восстановлен в таком же объеме, подчеркнули в РАЛХ.



Фото: РАЛХ

