В Бурятии новый очаг COVID-19 возник после похорон в селе

В них приняли участие более 90 человек, информация об организаторах мероприятия передана в полицию



В Бурятии в селе Убур-Киреть Кяхтинского района в нарушение действующих ограничительных мероприятий прошли похороны с участием 92 человек из Улан-Удэ, семи поселений Кяхтинского района и двух других районов республики.



Среди участников траурного мероприятия зарегистрировано два случая заболевания COVID-19, один из больных госпитализирован в Улан-Удэ.



Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Работа по обследованию участников мероприятия и контактных лиц продолжается. Ситуация на контроле. Информация об участниках и организаторах мероприятия передана в органы внутренних дел для правовой оценки и принятия соответствующих мер, сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.



Напомним, это уже не первый подобный случай в селах Бурятии. Ранее очаги коронавируса возникали в них после похорон, проведения шаманских обрядов, юбилеев.



Фото: egov-buryatia.ru



