На севере Бурятии осложнилась ситуация с коронавирусом

На карантин закрыты больница в Новом Уояне и отделение Нижнеангарской ЦРБ





На севере Бурятии усилены контрольные мероприятия в связи с осложнением ситуации по коронавирусу, сообщили в республиканском Минздраве.

Решением членов оперативного штаба санитарные врачи, органы внутренних дел совместно с муниципальными образованиями усилили контроль за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями санитарно-противоэпидемических мероприятий в городе Северобайкальск и Северо-Байкальском районе.- На сегодняшний день в Северо-Байкальском районе 48 больных COVID-19. В поселке Новый Уоян выявлено 7 случаев коронавирусной инфекции. Один случай выявлен при лабораторном обследовании пациента с пневмонией. Пациент проходит лечение в условиях стационара. Остальные шесть случаев установлены при обследовании контактных лиц, все они находятся на амбулаторном лечении. Всего контактных лиц по данному очагу - 116 человек, лабораторные обследования продолжаются. С 11 июля в участковой больнице поселка введен карантин, приостановлена плановая госпитализация новых пациентов. Также зарегистрировано 6 случаев коронавируса среди персонала Нижнеангарской центральной районной больницы. Установлено 37 контактных лиц, все лабораторно обследованы. С 12 июля в отделении терапии больницы введен карантин. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация находится под контролем, - сообщил главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.Для лечения больных коронавирусом средней степени тяжести Минздрав Бурятии по согласованию с РЖД дополнительно перепрофилировал 15 коек в ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» Северобайкальска. Для оказания практической помощи на север направлены главные врачи Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин и Городской поликлиники №1 Улан-Удэ Наталья Бадмаева.В Новом Уояне организована работа по оказанию медицинской помощи отделением скорой медицинской помощи из поселка Нижнеангарск.Лицам с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции и контактным лицам назначено профилактическое лечение с применением рекомендованных лекарственных препаратов.Фото: Минздрав Бурятии