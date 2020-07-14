В Бурятии умер еще один зараженный коронавирусом житель республики

Общее число скончавшихся пациентов достигло 31
В Бурятии сегодня умер зараженный коронавирусом житель Бичурского района. Несмотря на усилия медиков, спасти пациента не удалось. Информацию об этом подтвердили в республиканском Минздраве.
Таким образом, общее число скончавшихся жителей республики, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция», достигло 31.
Как уже сообщал «Номер один», по состоянию на утро 14 июля в Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3481. Это на 32 случая больше, чем было в понедельник. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2626 человек.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?