В окрестностях Улан-Удэ второй день бродят три яка

Специалисты предполагают, что они залегли в окрестном лесу



В Улан-Удэ продолжается поиск трех яков,



«Судя по всему, животные залегли где-то неподалеку в лесу с сильно пересеченной местностью. Нам их помогали искать сотрудники Городского лесничества, запускали квадрокоптер, но пока безрезультатно. Не исключено, что беглецы напуганы лаем собак, шумом автодороги, утомлены сильной жарой, которую пережидают в укромном месте. В сам город они не заходили, так как не звонков от горожан», - рассказал директор музея Алексей Маладаев.



«Просим вас, если вы случайно увидели или встретили яков, не пугать их криками или сигналами машин. Животные и без того напуганы, поэтому не стоит подходить к ним близко. Хотя жители горных районов Бурятии давно одомашнили яков, это особые животные, которые предпочитают уединение. Опасны могут быть в брачный период, который начинается с приходом осени. Знайте, что если як начинает хрюкать, он недоволен», – предупреждает Алексей Маладаев.



Отметим, яки в принципе своенравны, подпускают к себе только своих пастухов, к чужакам могут быть агрессивны.



Этнографический музей народов Забайкалья располагается в зеленой зоне Улан-Удэ, но не очень далеко от городских кварталов. А поблизости находятся ДНТ, зоны частной застройки, медицинские центры, турбазы, детские лагеря.



Если вы обнаружили или увидели яков, просьба сообщить о местонахождении по телефонам: 33-25-10 или 500-400.



Родина яка – Тибет, где встречается в диком виде до сих пор, разводится как домашнее животное, помимо Тибета, в Китае, северной Индии, Казахстане, Таджикистане, Афганестане, Пакестане и Монголии. В нашей стране разводится в Бурятии (Окинский район в основном), Туве и в небольшом количестве на Алтае.



Яки – старожилы зооуголка Этнографического музея. На вид они медлительные и неуклюжие, но это обманчивое впечатление. Когда они в игривом настроении или чего-то пугаются, они преображаются — задирают «хвост трубой» и мчатся со скоростью курьерского поезда. Этих животных называют хрюкающими коровами – они не мычат, а издают звуки, похожие на хрюканье свиней. Яки очень сильные и выносливые животные, недаром их традиционно разводят в Окинском районе нашей республики. Эти животные хорошо переносят низкие температуры, характерные для высокогорных районов. Густая и очень длинная шерсть, покрывающая тело животных по бокам и в области подбрюшья — «юбка», позволяет лежать на снегу, не замерзая при низких температурах.



Фото: pixabay.com В Улан-Удэ продолжается поиск трех яков, сбежавших накануне из Этнографического музея народов Забайкалья , расположенного в пригороде столицы Бурятии. Двух беглецов удалось водворить на место, сообщили в дирекции музея.«Судя по всему, животные залегли где-то неподалеку в лесу с сильно пересеченной местностью. Нам их помогали искать сотрудники Городского лесничества, запускали квадрокоптер, но пока безрезультатно. Не исключено, что беглецы напуганы лаем собак, шумом автодороги, утомлены сильной жарой, которую пережидают в укромном месте. В сам город они не заходили, так как не звонков от горожан», - рассказал директор музея Алексей Маладаев.«Просим вас, если вы случайно увидели или встретили яков, не пугать их криками или сигналами машин. Животные и без того напуганы, поэтому не стоит подходить к ним близко. Хотя жители горных районов Бурятии давно одомашнили яков, это особые животные, которые предпочитают уединение. Опасны могут быть в брачный период, который начинается с приходом осени. Знайте, что если як начинает хрюкать, он недоволен», – предупреждает Алексей Маладаев.Отметим, яки в принципе своенравны, подпускают к себе только своих пастухов, к чужакам могут быть агрессивны.Этнографический музей народов Забайкалья располагается в зеленой зоне Улан-Удэ, но не очень далеко от городских кварталов. А поблизости находятся ДНТ, зоны частной застройки, медицинские центры, турбазы, детские лагеря.Если вы обнаружили или увидели яков, просьба сообщить о местонахождении по телефонам: 33-25-10 или 500-400.Родина яка – Тибет, где встречается в диком виде до сих пор, разводится как домашнее животное, помимо Тибета, в Китае, северной Индии, Казахстане, Таджикистане, Афганестане, Пакестане и Монголии. В нашей стране разводится в Бурятии (Окинский район в основном), Туве и в небольшом количестве на Алтае.Яки – старожилы зооуголка Этнографического музея. На вид они медлительные и неуклюжие, но это обманчивое впечатление. Когда они в игривом настроении или чего-то пугаются, они преображаются — задирают «хвост трубой» и мчатся со скоростью курьерского поезда. Этих животных называют хрюкающими коровами – они не мычат, а издают звуки, похожие на хрюканье свиней. Яки очень сильные и выносливые животные, недаром их традиционно разводят в Окинском районе нашей республики. Эти животные хорошо переносят низкие температуры, характерные для высокогорных районов. Густая и очень длинная шерсть, покрывающая тело животных по бокам и в области подбрюшья — «юбка», позволяет лежать на снегу, не замерзая при низких температурах.Фото: pixabay.com