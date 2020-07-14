В России впервые оценят состояние популяции байкальской нерпы

Это поможет составить представление об их здоровье



Ученые Института проблем экологии и эволюции РАН впервые проведут гормональные исследования образцов крови нерп, обитающих в Байкале. Фонд «Озеро Байкал» подписал соглашение с институтом на проведение изучения биоматериала животных, который был собран в ходе экспедиции 2019 года.



По словам специалистов, гормональный анализ для диких байкальских нерп проведут впервые. 21 образец шерсти проанализируют на содержание кортизола и на тестостерон-прогестерон, которые покажут их репродуктивное состояние. Ранее серологические исследования животных проводились в только в неволе. Новый анализ позволит существенно расширить список исследований и составить представление об их здоровье.



Ожидается, что результаты лабораторных анализов будут готовы осенью 2020 года. До декабря полученные данные проанализируют и сравнят с имеющимися по родственным видам — кольчатой нерпе, каспийскому тюленю и другим.



Фото фонда «Озеро Байкал»