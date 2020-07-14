В Улан-Удэ депутаты горсовета приостановили ремонт дороги

Участок ремонта в районе станции Дивизионная представляет собой «сплошные нарушения»



В Улан-Удэ инициативная группа депутатов горсовета и общественников выявила сегодня грубые нарушения, допущенные при ремонте дороги улицы Сотниковская до улицы Акмолинская (станция Дивизионная). Ремонт дороги рекомендовано приостановить, сообщили в пресс-службе горсовета.



Работы на участке проводит компания «Дорремстрой», сумма подряда свыше 19 миллионов рублей. Основанием для приостановки деятельности подрядчика стали многочисленные нарушения, допущенные строителями во время проведения ремонтных работ.



«Некачественно во многих местах. Асфальт кладется на песок, его толщина в некоторых местах около 1 см, где-то и 3,5. Уровень не соответствует. Под бетонными обоймами бордюрных камней самого бетона залито мало, на стыках едва хватило. Как уже честно признался сам подрядчик, в смете не заложено. В общем, очень много нареканий. Поэтому мы предлагаем приостановить работы до 31 июля, до устранения всех замечаний», - заявил председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.



«В целом от этого объекта очень печальные впечатления, потому что сплошные нарушения по всей длине улицы. Подрядчик говорит, что у него не хватило бетона и из-за этого не забетонировали должным образом бордюры на пешеходной дорожке. Но чаще всего это уловка со стороны подрядчиков, которые хотят сэкономить и мастерам на участках выдают меньше. И кусками его кладут. Ну, раньше это, видимо, проходило незаметно, и они думали, что сейчас также пройдет. Но мы вскрыли несколько участков и увидели, что там творится, - отметил председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.



По словам депутата Жаргала Цыбикова, подрядчик должен нести полную ответственность за качество ремонта, а не экономить на строительстве. «Когда подрядчик ссылается на то, что каких-то пунктов нет в смете, а они должны быть, то здесь я считаю организация, которая заходит на торги, должна нести полную ответственность», - подчеркнул он.



«Думаю, что с этого года благодаря депутатскому контролю, стандарты при строительстве будут соблюдаться. И, наконец-то, у нас дороги станут комфортными для жителей», - подвел итоги депутат по округу Владимир Ильин.



Напомним, инициативная группа по контролю за дорожно-ремонтными работами сформирована по предложению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. В нее вошли депутаты, представители Общественной палаты города Улан-Удэ, активные горожане и представители некоммерческой организации «Союз дорожников Бурятии».



Фото: ulan-ude-info.ru

