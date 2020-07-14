Два города Бурятии участвуют во Всероссийском конкурсе по благоустройству

Заявки Бабушкина и Северобайкальска прошли предварительный этап



К участию в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды допущены 298 заявок, среди них города Бабушкин и Северобайкальск, сообщили в минстрое Бурятии.



Прием конкурсных заявок завершился 1 июля, с этого момента началась оценка поступивших проектов, которая проходит в три этапа. По итогам экспертной оценки все заявки оценит межведомственная рабочая группа и далее подготовит итоговый отчет с предложениями по победителям конкурса, который будет направлен в федеральную комиссию конкурса. Именно она определяет список победителей. Возглавляет федеральную комиссию вице-премьер Марат Хуснуллин. В состав комиссии также входят представители минстроя, минфина, минкульта России, Совета Федерации, информирует минстрой России.



«Статистика поступивших заявок не может не радовать - она красноречиво показывает, что программа востребована и что муниципалитеты воспринимают конкурс как реальный инструмент поддержки. Во-первых, в четвертом конкурсе участвуют 76 регионов, это на пять субъектов больше, чем в предыдущем конкурсе. Во-вторых, техническая экспертиза не одобрила всего 3 заявки из 301, а это небывалые результаты - участники очень серьезно подошли к проектам. Экспертам предстоит действительно серьезная работа по определению лучших, наиболее проработанных, уникальных проектов», - говорит заместитель главы минстроя России, руководитель межведомственной рабочей группы конкурса Максим Егоров.



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Конкурс проводится по поручению Президента России с 2018 года. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.



В 2019 году победителем конкурса от Бурятии стал город Кяхта, а в начале 2020 года – Закаменск и Гусиноозерск. Все три города привлекли в республику из федерального бюджета на благоустройство популярных у горожан мест отдыха 169 млн рублей. В 2020 году проект по благоустройству центра города Кяхта будет завершен.



Фото: egov-buryatia.ru/minstroy

