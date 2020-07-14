В Бурятии депутат-«единоросс» объявил взносы на капремонт незаконными

Впрочем, Михаила Гергенова все равно заставили их заплатить



Верховный суд Бурятии поставил точку в тяжбе между Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РБ и известным бизнесменом, депутатом Хурала от «Единой России» Михаилом Гергеновым.

Еще в прошлом году фонд капремонта обратился с иском в Октябрьский суд Улан-Удэ с требованием взыскать с Михаила Гергенова задолженность по взносам на сумму 60 тысяч рублей, а также пени в размере еще около 9 тысяч. Она образовалась в результате неуплаты депутатом взносов на капремонт за принадлежащее ему нежилое помещение в цокольном этаже многоквартирного дома.



Бизнесмен иск не признал и, более того, выдвинул к фонду встречный иск: о признании незаконными начисления суммы долга и пени. Причем мотивировка требований бизнесмена оказалась весьма удивительной.



«Встречные исковые требования мотивированы тем, что в Республике Бурятия нет закона, устанавливающего срок обязанности уплаты взносов на капитальный ремонт, а Республиканская программа (капремонта – прим. авт.) надлежащим образом не была опубликована. Таким образом, требование о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт не основано на законе и не подлежит удовлетворению, у ответчика нет обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества», говорится в материалах дела.



Однако доводы бизнесмена оказались несостоятельны. Как установил суд, Республиканская программа капремонта, утвержденная постановлением правительства РБ, была опубликована в установленном законом порядке: на официальном интернет-портале правительства Бурятии, а также в «Собрании законодательства РБ». Это было подтверждено соответствующими скриншотами.



Таким образом, суд признал требования фонда законными и постановил иск удовлетворить. Впрочем, с учетом сроков исковой давности с Михаила Гергенова была взыскана лишь половина требуемой суммы – 31 тысяча рублей.



Но на этом дело не закончилось. После апелляционной жалобы оно попало на рассмотрение в Верховный суд Бурятии. Однако там признали выводы суда первой инстанции обоснованными и оставили его решение без изменений.



Напомним, депутат-«единоросс» Михаил Гергенов не любит платить не только взносы за капремонт, но и налоги. Так, налоговая служба регулярно вступает в судебные тяжбы с бизнесменом, требуя от него оплатить начисленные налоги на землю и имущество физлиц. Так, в начале 2019 года налоговики через суд



Фото: «Номер один» Еще в прошлом году фонд капремонта обратился с иском в Октябрьский суд Улан-Удэ с требованием взыскать с Михаила Гергенова задолженность по взносам на сумму 60 тысяч рублей, а также пени в размере еще около 9 тысяч. Она образовалась в результате неуплаты депутатом взносов на капремонт за принадлежащее ему нежилое помещение в цокольном этаже многоквартирного дома.Бизнесмен иск не признал и, более того, выдвинул к фонду встречный иск: о признании незаконными начисления суммы долга и пени. Причем мотивировка требований бизнесмена оказалась весьма удивительной.«Встречные исковые требования мотивированы тем, что в Республике Бурятия нет закона, устанавливающего срок обязанности уплаты взносов на капитальный ремонт, а Республиканская программа (капремонта – прим. авт.) надлежащим образом не была опубликована. Таким образом, требование о взыскании задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт не основано на законе и не подлежит удовлетворению, у ответчика нет обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества», говорится в материалах дела.Однако доводы бизнесмена оказались несостоятельны. Как установил суд, Республиканская программа капремонта, утвержденная постановлением правительства РБ, была опубликована в установленном законом порядке: на официальном интернет-портале правительства Бурятии, а также в «Собрании законодательства РБ». Это было подтверждено соответствующими скриншотами.Таким образом, суд признал требования фонда законными и постановил иск удовлетворить. Впрочем, с учетом сроков исковой давности с Михаила Гергенова была взыскана лишь половина требуемой суммы – 31 тысяча рублей.Но на этом дело не закончилось. После апелляционной жалобы оно попало на рассмотрение в Верховный суд Бурятии. Однако там признали выводы суда первой инстанции обоснованными и оставили его решение без изменений.Напомним, депутат-«единоросс» Михаил Гергенов не любит платить не только взносы за капремонт, но и налоги. Так, налоговая служба регулярно вступает в судебные тяжбы с бизнесменом, требуя от него оплатить начисленные налоги на землю и имущество физлиц. Так, в начале 2019 года налоговики через суд взыскали с предпринимателя 1,6 млн рублей неуплаченных налогов, а в начале этого – еще 1,3 млн Фото: «Номер один»