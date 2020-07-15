Весь мир – театр

Не удивляйтесь, когда придете в театр, а там актеры на сцене соблюдают социальную дистанцию

Кто сказал, что Ромео или Отелло не носили медицинские маски? Говорит ли Шекспир об отсутствии оных? Нет. Вот и не удивляйтесь, когда придете в театр, а там актеры на сцене соблюдают социальную дистанцию и вместо объятий посылают друг другу воздушные поцелуи сквозь маски.

Недавно Минкульт Бурятии обрадовал культурную общественность новостью: театры начали репетиции. Но с соблюдением «антиковидных» мер безопасности.«Репетиции идут строго по расписанию, контакты между артистами минимизированы», - говорится в сообщении министерства.То есть шекспировская пьеса «Отелло» теперь будет заканчиваться хорошо. Ведь душить Дездемону – нарушение санитарных правил и социального дистанцирования. Поцелуи и объятия тоже под запретом, не говоря уже о постельных сценах, поэтому возрастной ценз многих спектаклей можно смело понизить до уровня 12+.Кстати, если немного переписать «Ромео и Джульетту», то можно сделать актуальный подтекст. Ведь если герои умрут не от яда, а от коронавируса из-за несоблюдения мер безопасности, то и сюжет заиграет новыми красками, и для зрителя будет наглядный пример того, что бывает, если держаться за руки, не обработанные предварительно спиртовым раствором.Нарисовал Укусика Покусай