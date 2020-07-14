В Монголии от COVID-19 вылечилась 80-летняя бабушка

В стране из 243 заболевших коронавирусной инфекцией излечились от нее 204 человека





В Улан-Баторе из Национального центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) выписали 80-летнюю пациентку, которая вылечилась от коронавируса, ее перевели в санаторий, сообщает



Из 243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в Монголии на сегодняшний день, 204 человека уже выздоровели и 39 в настоящее время проходят лечение в НИЦИЗ.



При этом 13 из 168 тестов на коронавирус, проведенных 13 июля, оказались положительными. В частности, тесты на наличие коронавирусной инфекции у 10 миротворцев, эвакуированных из Афганистана 12 июля, и у трех человек, находившихся в карантине, дали положительный результат на вирус.



В Монголию 12 июля вернулись 62 монгольских военнослужащих, двое из них помещены в НИЦИЗ , один в Военный госпиталь а остальные находятся под наблюдением в курорте «Баян булаг».



Фото: montsame.mn В Улан-Баторе из Национального центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) выписали 80-летнюю пациентку, которая вылечилась от коронавируса, ее перевели в санаторий, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на директора Национального центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.Из 243 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, зарегистрированных в Монголии на сегодняшний день, 204 человека уже выздоровели и 39 в настоящее время проходят лечение в НИЦИЗ.При этом 13 из 168 тестов на коронавирус, проведенных 13 июля, оказались положительными. В частности, тесты на наличие коронавирусной инфекции у 10 миротворцев, эвакуированных из Афганистана 12 июля, и у трех человек, находившихся в карантине, дали положительный результат на вирус.В Монголию 12 июля вернулись 62 монгольских военнослужащих, двое из них помещены в НИЦИЗ , один в Военный госпиталь а остальные находятся под наблюдением в курорте «Баян булаг».Фото: montsame.mn