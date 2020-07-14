В Бурятии в селе от удара током погиб 15-летний подросток

Он помогал бабушке красить наружные стены дома и соприкоснулся с оголенной проводкой



В Бурятии сегодня около полудня во дворе одного из домов улуса Далахай обнаружено тело 15-летнего подростка со следами на правой кисти, характерными для поражения электрическим током. По факту проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, подросток на лето приехал в улус Далахай к бабушке. Вместе они 14 июля стали красить наружные стены дома. Чтобы обработать верхнюю часть здания, молодой человек приставил к стене металлическую лестницу, взобрался по ней и продолжил красить. При этом рядом с лестницей располагались настенные крюки, к которым крепились провода ввода электричества в дом. Их изоляция была нарушена. Подросток во время работ соприкоснулся с проводкой, получил удар электрическим током, упал вниз и скончался на месте происшествия. Бабушка пыталась оказать ему помощь, но безрезультатно.



Следствие в очередной раз призывает всех граждан соблюдать меры предосторожности в быту, особенно при проведении различных строительных, монтажных и отделочных работ, к которым привлекаются дети. Их место работы должно быть безопасно, вдали от оголенной проводки, не связано с использованием токсичных и отравляющих веществ, следует исключить труд детей на высоте или в других условиях, которые потенциально опасны для ребенка.



Фото: buryatia.sledcom.ru

