В Улан-Удэ полицейские задержали похитителей автомобиля

Этому помогла информация о розыске транспортного средства, размещенная в сети Интернет



В Улан-Удэ в дежурную часть отдела полиции №2 поступило заявление от 29-летнего местного жителя. Ночью в его гараж, повредив дверной замок, проникли неизвестные и угнали автомашину. В тот же день угнанная иномарка была найдена около многоквартирного дома на улице Боевой.



Этому способствовала информация о розыске транспортного средства, размещенная в сети Интернет. Хозяину позвонил бдительный горожанин и указал местонахождение пропавшего автомобиля. Впоследствии сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых – двоих горожан 29 и 30 лет, ранее неоднократно судимых за имущественные преступления, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Правоохранители выяснили, что злоумышленники решили похитить чужую машину в ходе распития спиртного. Иномарку они планировали продать по запчастям.



Подозреваемые взломали дверь гаража в расположенном неподалеку гаражном массиве, а затем попытались пробраться в салон транспортного средства, для чего разбили заднее стекло. Поскольку самостоятельно завести автомобиль не удалось, фигуранты позвали на помощь знакомого, который на тросе отбуксировал машину.



Опасаясь, что их уличат с наступлением утра, злоумышленники бросили иномарку на улице Боевой, надеясь позже вернуться и довести задуманное до конца.



В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение в краже транспортного средства. Они заключены под стражу. Следствие продолжается.



Фото: МВД по Бурятии



