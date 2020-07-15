В Бурятии утонули два рыбака из Забайкальского края

Лодка с пятью рыбаками опрокинулась на озере Гунда в 100 метрах от берега



В Бурятии на озере Гунда Еравнинского района утонули два рыбака. Информация о несчастном случае поступила вчера вечером от Единой дежурно-диспетчерской службы района, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



По предварительным данным, пятеро жителей Забайкальского края рыбачили на озере Гунда. Их лодка опрокинулась в 100 метрах от берега, люди оказались в воде. Только трем из них удалось выбраться на берег. Двое мужчин не смогли спастись. Отметим, что лодка не зарегистрирована в органах ГИМС.



Фото: 03.mchs.gov.ru

