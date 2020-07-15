В Бурятии выздоровели 76% пациентов с коронавирусом

Республика находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19



В Бурятии 76% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 72%. Регион находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19. Такой же показатель у Забайкальского края, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе– 97%. На втором месте – Якутия – выздоровели уже 88% пациентов, на третьем – Еврейская автономная область, где коронавирус победили 83% от общего числа заболевших.



Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 36%, в Хабаровском крае справились с заболеванием 49%, в Амурской области – 55% от общего числа заболевших коронавирусом.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 30 983 случая заболевания коронавирусом, более половины (68%) жителей выздоровели. Это пятый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 77%, наименьший - в Уральском федеральном округе – 56%.



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