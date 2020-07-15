В Бурятии возникают проблемы покупки готовых квартир для сирот

Риэлторы заметно завышают цены, а имеющееся на рынке жилье часто требует ремонта



В Бурятии продолжают сталкиваться с проблемами выкуп готовых квартир на вторичном рынке для обеспечения жильем сирот. В ходе комиссионных рейдов обследованы квартиры в ряде районов республики, сообщили в республиканском исполкоме Общероссийского народного фронта.



«Чаще всего при обследованиях выявляются типовые замечания по неисправности систем тепло/водоснабжения, вентиляционных и оконных систем (регулирована механизма открытия/закрытия окон), электрики. Поэтому после каждого рейда оформляются заключения с выявленными замечаниями, для их дальнейшего устранения», - рассказывает активист ОНФ Александр Гусев, побывавший в составе комиссии в Кабанском, Прибайкальском, Заиграевском, Иволгинском районах и в Улан-Удэ.



Одной из особенностей, отмеченной активистами ОНФ, стало худшее качество квартир продающихся через агентства недвижимости, нежели квартир от собственников – физических лиц. Кроме качества страдает и цена. Как правило, через агентства недвижимости она гораздо выше, чем от напрямую собственников, хотя риэлторы предлагают меньшие площади.



Например, в ходе комиссионного выезда представителей управления капитального строительства минстроя Бурятии в Северобайкальске к работе комиссии присоединилась эксперт ОНФ Светлана Авдзевич. При осмотре жилья она отметила, что стоимость двух комнатной квартиры от собственника аналогична стоимости однокомнатной от агентства недвижимости, которая еще и по качеству сильно уступает первой.



«По итогам комиссионного выезда из пяти объектов подошла только одна двухкомнатная квартира, продаваемая напрямую без посредников. По двум другим договор на приобретение жилого помещения был расторгнут в связи с их плохим качеством, а по оставшимся двум направлено уведомление по устранению замечаний в двух недельный срок, - рассказывает эксперт ОНФ. – Через две недели мы повторно примем участие в приемке квартир, дабы убедиться, что все нарушения устранены».







В 2019 году на покупку жилья для детей-сирот из федерального и республиканского бюджетов выделено 215 млн рублей, на них приобрели 87 жилых помещений. В 2020 году Бурятия получит 300 млн рублей, приобретут на них 118 квартир. Между тем в регионе по состоянию на 1 января 2020 года проживает 5247 детей-сирот в возрасте от 14 лет и старше, нуждающихся в жилье.



Фото: pixabay.com

В Бурятии продолжают сталкиваться с проблемами выкуп готовых квартир на вторичном рынке для обеспечения жильем сирот. В ходе комиссионных рейдов обследованы квартиры в ряде районов республики, сообщили в республиканском исполкоме Общероссийского народного фронта.«Чаще всего при обследованиях выявляются типовые замечания по неисправности систем тепло/водоснабжения, вентиляционных и оконных систем (регулирована механизма открытия/закрытия окон), электрики. Поэтому после каждого рейда оформляются заключения с выявленными замечаниями, для их дальнейшего устранения», - рассказывает активист ОНФ Александр Гусев, побывавший в составе комиссии в Кабанском, Прибайкальском, Заиграевском, Иволгинском районах и в Улан-Удэ.Одной из особенностей, отмеченной активистами ОНФ, стало худшее качество квартир продающихся через агентства недвижимости, нежели квартир от собственников – физических лиц. Кроме качества страдает и цена. Как правило, через агентства недвижимости она гораздо выше, чем от напрямую собственников, хотя риэлторы предлагают меньшие площади.Например, в ходе комиссионного выезда представителей управления капитального строительства минстроя Бурятии в Северобайкальске к работе комиссии присоединилась эксперт ОНФ Светлана Авдзевич. При осмотре жилья она отметила, что стоимость двух комнатной квартиры от собственника аналогична стоимости однокомнатной от агентства недвижимости, которая еще и по качеству сильно уступает первой.«По итогам комиссионного выезда из пяти объектов подошла только одна двухкомнатная квартира, продаваемая напрямую без посредников. По двум другим договор на приобретение жилого помещения был расторгнут в связи с их плохим качеством, а по оставшимся двум направлено уведомление по устранению замечаний в двух недельный срок, - рассказывает эксперт ОНФ. – Через две недели мы повторно примем участие в приемке квартир, дабы убедиться, что все нарушения устранены». Как сообщал «Номер один» , после возбуждения серии уголовных дел в отношении строителей «сиротского» жилья желающих повторить печальную судьбу коллег среди застройщиков нет. Слишком невыгодные условия предлагает бюджет, а риски последующего нахождения в проданных квартирах дефектов и возбуждения в связи с этим уголовных дел перевешивают желание вкладываться в проекты. Поэтому, в 2019 году управление капитального строительства стало приобретать жилье на вторичном рынке в многоквартирных домах. В ноябре прошлого года было издано распоряжение правительства, согласно которому создана рабочая группа по оценке готовности жилых помещений, приобретаемых для детей-сирот, в которую входит, в том числе, представители ОНФ.В 2019 году на покупку жилья для детей-сирот из федерального и республиканского бюджетов выделено 215 млн рублей, на них приобрели 87 жилых помещений. В 2020 году Бурятия получит 300 млн рублей, приобретут на них 118 квартир. Между тем в регионе по состоянию на 1 января 2020 года проживает 5247 детей-сирот в возрасте от 14 лет и старше, нуждающихся в жилье.Фото: pixabay.com