В Бурятии судью уволили за затягивание дела о взятке

Обжаловать это решение служительнице Фемиды не удалось
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) второй день своей июльской сессии целиком посвятила разбору нарушений судей и конфликтов внутри судейского сообщества. Как сообщает сайт Legal.Report, среди прочих дел рассматривалась и работа бывшего мирового судью судебного участка № 1 Кяхтинского района Бурятии Павлины Далеевой.
Она начала работать в этой должности еще в начале нулевых. В 2019 году к ней поступил ряд претензий, связанных с волокитой. По мнению Квалификационной коллегии судей Бурятии, Далеева затягивала рассмотрение дела против местного жителя, обвиняемого в даче взятки.
Республиканская квалифколлегия досрочно прекратила полномочия Далеевой, тем самым лишив ее ряда льгот, предусмотренных для ушедших в отставку судей. Далеева не согласилась с этим решением и обжаловала его. Она пояснила, что волокита при рассмотрении уголовного дела связана с действиями самого обвиняемого.
— Подсудимый злостно злоупотреблял своими правами на защиту, срывал заседания. Мною выносились определения о принудительном приводе подсудимого. До окончания моих полномочий подсудимый обнаружен не был, — объяснила она на заседании ВККС.
Представитель Далеевой заявила, что судья даже приезжала к подсудимому в больницу, но он сбегал и оттуда.
— Он неоднократно был госпитализирован, и в итоге судья объявила его в розыск. И до самой отставки он находился в розыске, в связи с чем его дело так и не было рассмотрено. Это дело было передано другому судье, но также до сих пор не рассмотрено, несмотря на то, что оно не представляет особой сложности.
Волокита, по данным Квалификационной коллегии, имела место и при рассмотрении других дел — кабинет судьи якобы был практически завален коробками с документами. В апреле 2019 года в помещении судебного архива прорвало трубу с горячей водой, из-за чего зал судьи Далеевой оказался затоплен, бумаги сильно пострадали.
Далеева попыталась пояснить, что все произошло не по ее вине, но ВККС не стала к ней прислушиваться.
Фото: «Номер один»
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