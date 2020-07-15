В Бурятии судью уволили за затягивание дела о взятке

Обжаловать это решение служительнице Фемиды не удалось







Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) второй день своей июльской сессии целиком посвятила разбору нарушений судей и конфликтов внутри судейского сообщества. Как сообщает сайт Legal.Report , среди прочих дел рассматривалась и работа бывшего мирового судью судебного участка № 1 Кяхтинского района Бурятии Павлины Далеевой.

Она начала работать в этой должности еще в начале нулевых. В 2019 году к ней поступил ряд претензий, связанных с волокитой. По мнению Квалификационной коллегии судей Бурятии, Далеева затягивала рассмотрение дела против местного жителя, обвиняемого в даче взятки.Республиканская квалифколлегия досрочно прекратила полномочия Далеевой, тем самым лишив ее ряда льгот, предусмотренных для ушедших в отставку судей. Далеева не согласилась с этим решением и обжаловала его. Она пояснила, что волокита при рассмотрении уголовного дела связана с действиями самого обвиняемого.— Подсудимый злостно злоупотреблял своими правами на защиту, срывал заседания. Мною выносились определения о принудительном приводе подсудимого. До окончания моих полномочий подсудимый обнаружен не был, — объяснила она на заседании ВККС.Представитель Далеевой заявила, что судья даже приезжала к подсудимому в больницу, но он сбегал и оттуда.— Он неоднократно был госпитализирован, и в итоге судья объявила его в розыск. И до самой отставки он находился в розыске, в связи с чем его дело так и не было рассмотрено. Это дело было передано другому судье, но также до сих пор не рассмотрено, несмотря на то, что оно не представляет особой сложности.Волокита, по данным Квалификационной коллегии, имела место и при рассмотрении других дел — кабинет судьи якобы был практически завален коробками с документами. В апреле 2019 года в помещении судебного архива прорвало трубу с горячей водой, из-за чего зал судьи Далеевой оказался затоплен, бумаги сильно пострадали.Далеева попыталась пояснить, что все произошло не по ее вине, но ВККС не стала к ней прислушиваться.Фото: «Номер один»