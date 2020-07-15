СOVID-19 избавил Забайкалье от диареи

Временное закрытие общепита привело к снижению количества заболеваний кишечными инфекциями в 2,5 раза



В Забайкалье «антиковидные» ограничения позволили снизить заболеваемость кишечными инфекциями. Об этом на заседании оперштаба заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, сообщает официальный портал края.



«С января по март в крае намечался прирост заболеваемости кишечными инфекциями по сравнению со средними многолетними уровнями, характерными для Забайкалья. Однако введение ограничительных мероприятий привело к существенному снижению заболеваемости. У нас превалировали вирусные кишечные инфекции, которые преимущественно распространялись среди детей. Детские образовательные учреждения периодически закрывались на карантины из-за заболеваемости ротавирусной, норовирусной, энтеровирусной инфекцией. Те ограничительные мероприятия, которые сегодня проводятся, привели к тому, что мы за полгода не зарегистрировали ни одного случая энтеровирусной инфекции, существенно снизилась заболеваемость ротавирусной и норовирусной инфекцией. Напомню, в крае была остановлена работа организаций общественного питания, детских образовательных учреждений», - сказала Светлана Лапа.



Она уточнила, что закрытие организаций общественного питания привело к снижению количества заболеваний кишечными инфекциями в 2,5 раза.



Иными словами, нет худа без добра. Народная мудрость и на этот раз доказала свою состоятельность. Бурятские санитарные врачи подобной статистики не приводят. Однако почему-то нам кажется, что она мало отличается от цифири соседнего региона. Правда, возможный рецепт полной и безоговорочной капитуляции кишечной палочки страшноват. Как же мы обойдемся без школ, детсадов, кафе и столовых?



Видимо, только следуя совету классика: «Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит. Не хочет сам — силой помыть». Ну, и его призыву, конечно: «Тщательней надо, ребята!». Он сформулирован задолго до появления коронавируса, хотя холера в Одессе уже была.



Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

