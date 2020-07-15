В Бурятии случаи заражения COVID-19 взяли очередной рубеж – 3500

В республике стали умирать по два пациента с коронавирусом ежедневно









Накануне в инфекционной больнице умерла пациентка 71 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжелой степени на фоне ожирения, находилась в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ в течении 14 дней.

В стационаре по улице Солнечная умер пациент 64 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, имел сопутствующие заболевания – ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертония, находился на ИВЛ с 9 июля.





Из 41 нового случая COVID-19: 12 челолвек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1136 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 389 больных. Из них 21 ребенок. Состояние детей удовлетворительное.



На амбулаторном лечении - 425 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо пациентов с COVID-19, на ИВЛ - нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (старше 65 лет - один). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся пять человек, на ИВЛ один больной, старше 65 лет - один.



В трех обсерваторах находятся 29 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2050 человек, с нарастающим итогом – от 204 831 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.







Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе– 97%. На втором месте – Якутия – выздоровели уже 88% пациентов, на третьем – Еврейская автономная область, где коронавирус победили 83% от общего числа заболевших.



Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 36%, в Хабаровском крае справились с заболеванием 49%, в Амурской области – 55% от общего числа заболевших коронавирусом.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 30 983 случая заболевания коронавирусом, более половины (68%) жителей выздоровели. Это пятый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 77%, наименьший - в Уральском федеральном округе – 56%.



Фото: pixabay.com В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 3522 Это на 41 случай больше, чем было в понедельник. Из них в Улан-Удэ – 1986 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2676 человек, умерли 32 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Накануне в инфекционной больнице умерла пациентка 71 лет с новой коронавирусной инфекцией тяжелой степени на фоне ожирения, находилась в реанимационном отделении на аппарате ИВЛ в течении 14 дней.В стационаре по улице Солнечная умер пациент 64 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, имел сопутствующие заболевания – ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, гипертония, находился на ИВЛ с 9 июля.Из 41 нового случая COVID-19: 12 челолвек обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.Круг контактных лиц составляет 1136 человек, все лабораторно обследованы.В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 389 больных. Из них 21 ребенок. Состояние детей удовлетворительное.На амбулаторном лечении - 425 больных COVID-19 с легким течением заболевания.В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четверо пациентов с COVID-19, на ИВЛ - нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации - шесть тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – трое больных (старше 65 лет - один). В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся пять человек, на ИВЛ один больной, старше 65 лет - один.В трех обсерваторах находятся 29 человек.В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2050 человек, с нарастающим итогом – от 204 831 человек. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии 76% людей, у которых диагностировали коронавирус, полностью выздоровели, неделей ранее этот показатель составлял 72%. Регион находится на четвертом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19. Такой же показатель у Забайкальского края, приводит данные Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе– 97%. На втором месте – Якутия – выздоровели уже 88% пациентов, на третьем – Еврейская автономная область, где коронавирус победили 83% от общего числа заболевших.Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 36%, в Хабаровском крае справились с заболеванием 49%, в Амурской области – 55% от общего числа заболевших коронавирусом.В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 30 983 случая заболевания коронавирусом, более половины (68%) жителей выздоровели. Это пятый результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 77%, наименьший - в Уральском федеральном округе – 56%.Фото: pixabay.com