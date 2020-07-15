Пенсионный фонд вычеркнул из жизни жительницы Бурятии двадцатилетний стаж

Из-за этого женщине отказывали в перерасчете пенсии





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Курумканского района с заявлением о нарушении ее пенсионных прав. Пенсионный орган отказал ей в перерасчете фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости из-за отсутствия необходимого стажа работы в сельском хозяйстве. При этом в страховой стаж женщины не включили двадцатилетний период работы в Курумканской станции по борьбе с болезнями животных.

Прокуратура установила, что женщина работала ветеринарным врачом, что соответствует списку профессий в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.Для защиты прав пенсионерки прокурор обратился с иском в суд об обязании пенсионного органа включить в стаж женщины этот период работы и сделать перерасчет размера выплаты.Советский райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение суда еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»