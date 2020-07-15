В Бурятии с начала года на 40% уменьшился товарооборот со странами ЕАЭС

В первом полугодии он составил 6 миллионов долларов



Около 6 миллионов долларов составил товарооборот Бурятии со странами ЕАЭС в первом полугодии 2020 года. В сравнении с тем же периодом 2019 года объем товарооборота уменьшился на 40%. Уменьшилось и количество участников торговли, сообщили в Бурятской таможне.



Наиболее активная торговля велась с Казахстаном, составив от общего объема 74%, на втором месте – Белоруссия (около 21%), на третьем – Киргизия (4,5%) и на четвертом – Армения.



В торговле с Казахстаном по-прежнему доминируют экспортные поставки, где основным товаром были бумага, картон и живые животные. Импорт представлен изделиями из черных металлов, машинами и оборудованием, фруктами и орехами.



В торговле с Белоруссией, напротив, большую часть составляет импорт, который представлен пищевыми продуктами и парфюмерно-косметическими средствами. Из Бурятии в Белоруссию в основном вывозилась бумага и картон, машиностроительная продукция.



В Армению вывозили электрические машины и оборудование, их части, молочную продукцию и удобрения.



Из Киргизии в Бурятию ввозили предметы одежды.



В первом полугодии с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией торговали 27 участников внешнеэкономической деятельности из Бурятии. В первом полугодии 2019 года таких участников было 34.



Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения.



Фото: Бурятская таможня