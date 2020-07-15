В Бурятии продолжает гореть Забайкальский нацпарк

Для ликвидации очага сегодня в парк дополнительно направлены 17 пожарных-десантников авиалесоохраны



В Забайкальском нацпарке продолжается тушение лесного пожара, возникшего из-за грозы. Площадь, пройденная огнем, составила 1427 гектаров. На тушении работает 127 человек, в том числе специалисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов Бурятии.



Для ликвидации очага сегодня в парк дополнительно направлены 17 пожарных-десантников авиалесоохраны, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Кроме этого, за прошедшие сутки проводились работы по тушению четрех лесных пожаров на площади 16,5 гектара в Прибайкальском, Северо-Байкальском районах и Тункинском нацпарке. Пожар в Прибайкальском районе возник из-за неосторожного обращения с огнем, остальные из-за сухих гроз.



Два лесных пожара в Тункинском нацпарке и Прибайкальском районе ликвидированы. Еще два очага возгорания в Тункинском нацпарке и Северо-Байкальском районе локализованы, продолжаются работы по их дотушиванию.



Фото: РАЛХ



