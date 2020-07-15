В Бурятии работу мусорного оператора рассмотрят осенью

Запланировано расширенное совещание с участием всех заинтересованных ведомств и муниципалитетов



Осенью в Бурятии пройдет расширенное совещание с участием всех заинтересованных ведомств, представителей муниципальных образований о проблемах сбора мусора и работе компании «ЭкоАльянс». Такое решение принято в результате встречи руководителя «ЭкоАльянса» Алдара Бальжирова и председателя Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Народного Хурала Анатолия Кушнарева, сообщили в пресс-службе парламента.



Работа регионального оператора по обращению с ТКО находится под постоянным контролем депутатов Народного Хурала. Члены профильного комитета не раз выезжали в районы республики для проведения выездных рабочих совещаний по решению проблемных вопросов работы регоператора.



По словам Алдара Бальжирова, сейчас собираемость платежей в Улан-Удэ сегодня составляет порядка 60 процентов от нормы. Среди муниципальных образований лучше всего платят жители Улан-Удэ, Иволгинского и Кабанского районов. Однако, чтобы выйти на уровень безубыточности, необходимо довести собираемость платежей до 80 процентов. При этом компания уже оптимизировала штатное расписание, снизив вдвое расходы на содержание. Намного эффективнее стал работать колл-центр.



Разговор также шел о вопросах, которые поднимались в районах республики – это необходимость актуализации базы плательщиков, вывоз золошлаковых отходов, крупного мусора, пересмотра норм накопления ТКО.

Участники встречи обсудили еще один важный вопрос: если человек является собственником жилпощади, он обязан платить за вывоз мусора вне зависимости от того, проживает он здесь или нет. Вместе с тем нередки ситуации, когда «дом стоит, но по факту в нем никто не живет», отметил Анатолий Кушнарев.



«Особенно в деревнях много таких домов. Они стоят заколоченные, их владельцы прописаны в другом месте, а в деревню приезжают, чтобы посадить картошку. Однако за вывоз мусора они платить должны», - пояснил депутат.



Отвечая на вопрос, Алдар Бальжиров напомнил, что для решения этой проблемы необходимо вносить изменения в федеральное законодательство. Анатолий Кушнарев заверил, что депутаты обязательно рассмотрят такую возможность.



Также речь шла об устройстве контейнерных площадок в селах Сегодня «ЭколАльянс» собирает мусор по дворам. Строительство одной контейнерной площадки обойдется поселению не менее чем в сто тысяч рублей. Парламентарий предложил обустраивать их на условиях партнерства. Помимо этого были затронуты темы раздельного сбора мусора, развития вторичной переработки отходов и другие.



Фото: egov-buryatia.ru



