В Бурятии за нарушение «антиковидных» правил закрыли закусочную

Там нарушили практически все, что можно нарушить







В Бурятии суд по иску Роспотребнадзора на 90 суток приостановил деятельность закусочной «Шашлычная», расположенной в местности «Глазной ключ» Прибайкальского района. Ранее проверка Роспотребнадзора выявила там целый букет нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, заведение не обеспечило возможность для обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками при входе в закусочную, а также в местах общего пользования. Температуру у работников заведения никто не измерял, защитных масок у них не было, также как и справок о прохождении медосмотра, подтверждающего, в том числе, отсутствие контакта с больными коронавирусной инфекцией. В помещении не проводилась уборка с применением дезинфицирующих средств. Их, кстати, проверяющие вообще не обнаружили в закусочной. С социальным дистанцированием также все было плохо.В добавок ко всему выяснилось, что владелец «Шашлычной» не зарегистрирован в установленном порядке в органах Федеральной налоговой службы.Фото: «Номер один»